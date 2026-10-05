Una nuova vita per lo storico immobile di Cheremule. Via libera della giunta comunale al progetto di fattibilità tecnico-economica (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) per la messa in sicurezza di Casa Branca, storico edificio situato nel corso Umberto. La dimora, considerata un elemento di rilievo del tessuto storico di Cheremule, è destinata, nelle intenzioni dell’amministrazione, a tornare a svolgere una funzione per la comunità.

L’edificio versa attualmente in condizioni di grave degrado strutturale e funzionale, dopo un lungo periodo di abbandono. Secondo la relazione tecnica, numerose strutture portanti sono interessate da crolli, così come le strutture in legno del tetto e del solaio intermedio e le scale. Anche intonaci, pavimenti e infissi risultano fortemente deteriorati.

Il progetto punta innanzitutto a mettere in sicurezza e arrestare il degrado dell’immobile, preservandolo in vista di un futuro utilizzo culturale o sociale.

Tra gli interventi previsti figurano la bonifica dell’area, il consolidamento delle murature e degli architravi, la ricostruzione delle parti crollate, il rifacimento completo della copertura e dei solai intermedi e la realizzazione di una nuova scala interna in legno. È inoltre prevista una nuova copertura con isolamento in lana di roccia e finitura con coppi sardi anticati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche locali.

L’intervento, valore complessivo di 200 mila euro (interamente finanziato dalla Regione) è stato sottoposto alle verifiche e ha ottenuto i necessari pareri e autorizzazioni paesaggistiche e della Soprintendenza.

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