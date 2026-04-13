Partono i lavori del Centro riabilitativo CeRiP e la palestra comunale attigua, dove si svolgono anche le attività motorie per gli studenti della scuola primaria di Muros che chiude per qualche settimana. In alternativa l’amministrazione comunale ha attivato il corso di yoga kids, per una crescita serena e consapevole, finanziato interamente dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative dedicate al benessere e allo sviluppo psico-fisico dei più giovani. Il corso sarà tenuto dall'insegnante di yoga, meditazione e mindfulness per bambini, Barbara Amato Gesmundo, un’opportunità educativa e formativa che permetterà ai piccoli, attraverso un approccio ludico ed inclusivo con giochi di movimento respirazione e concentrazione, di conoscere meglio il proprio corpo, imparare a gestire le emozioni accettando e rispettando sé stessi e gli altri.

Le attività si svolgeranno durante l’orario didattico e saranno in spazi idonei individuati in collaborazione con la scuola, al fine di garantire la piena sicurezza degli alunni, senza alcun costo per le famiglie. L’iniziativa nasce anche dall’esigenza di garantire attività motorie alternative agli studenti, considerato che la palestra scolastica resterà temporaneamente chiusa a causa dei lavori di demolizione dell’edificio scolastico limitrofo, intervento necessario per la messa in sicurezza e la successiva riqualificazione dell’area.

«Il corso di yoga dedicato ai bambini delle scuole primarie rappresenta un investimento concreto nel loro benessere e nella loro crescita armoniosa, - afferma il sindaco Federico Tolu- . Attraverso il gioco, il movimento e la consapevolezza del respiro, offriamo ai più piccoli uno strumento prezioso per sviluppare equilibrio, concentrazione e serenità. Come amministrazione, crediamo fortemente in iniziative educative che mettano al centro la persona, fin dalla giovane età, promuovendo uno stile di vita sano e inclusivo.» Ulteriori informazioni sulle modalità organizzative e sul calendario delle attività saranno comunicate dalla scuola alle famiglie nei prossimi giorni. Parallelamente, l’Amministrazione Comunale comunica l’intenzione di partecipare al bando dedicato alla realizzazione di orti didattici, con l’obiettivo di offrire agli studenti ulteriori opportunità educative legate alla sostenibilità ambientale, alla conoscenza della natura e alla promozione di stili di vita sani. Gli orti troveranno spazio nel giardino attiguo alla scuola primaria e permetteranno agli studenti di poter studiare e conoscere da vicino come poter coltivare frutti e ortaggi che saranno inseriti nel menu di ristorazione scolastica, con appositi progetti di educazione alimentare.

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