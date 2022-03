Non si fermano le indagini dei carabinieri della compagnia di Sassari dopo le vittime per overdose registrate negli ultimi quaranta giorni.

I militari sono alla ricerca della persona che nei giorni scorsi ha venduto le sostanze stupefacenti al terzo morto per droga, un 50enne residente in uno dei comuni limitrofi, rinvenuto giovedì scorso all’interno di un pick-up, parcheggiato nel centro commerciale di viale Porto Torres a Sassari. Un mix di cocaina ed eroina, una doppia dose, la prima risultata letale secondo la perizia effettuata dal medico legale.

I militari indagano per delineare un quadro investigativo segnato dalla presenza di alcuni pusher dediti all’approvvigionamento e alla vendita di sostanze stupefacenti, quali eroina e cocaina, ma anche sostanze psicotrope come hashish e marijuana.

Nel giro di un mese e mezzo sono decedute per droga tre persone, un'altra decina sono state soccorse e ricoverate al pronto soccorso di Sassari per le stesse cause.

Nel frattempo anche la Guardia di Finanza a Porto Torres ha eseguito negli ultimi mesi nove arresti per possesso di sostanze di stupefacenti ai fini di spaccio. Un traffico che si intensifica nel territorio e che impegna le forze dell’ordine in tutte le aree portuali e aeroportuali del Nord Ovest della Sardegna.

