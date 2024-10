Ubriaco e con la patente scaduta: è adesso agli arresto domiciliari il conducente della Ape 50 ritenuto responsabile dell’omicidio stradale di Cristian Martinez, il ragazzo di 15 anni morto ad Alghero in un incidente sulla via Ungias, a dieci metri da casa, lo scorso 25 settembre.

Cristian stava rientrando in scooter al termine dell’allenamento di basket quando all’altezza di una curva non ha potuto evitare una Apecar condotta da un algherese, che guidava in direzione opposta.

A conclusione delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Alghero hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Sassari, nei confronti dell’uomo che era alla guida del ciclomotore, pur sprovvisto di titolo abilitativo alla guida in quanto mai rinnovato dalla scadenza avvenuta nel 2017 e per di più in stato di ebbrezza alcolica, con livelli quattro volte superiori a quelli consentiti.





© Riproduzione riservata