«Apprendo con estremo dispiacere della prematura scomparsa di Christian Martinez, di soli 16 anni. Una tragedia che ci addolora tutti, soprattutto per la sua giovane età. L’Amministrazione si stringe al dolore della famiglia con il più profondo cordoglio».

Questo il messaggio pubblicato sui social dal sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto.

Anche il presidente del Consiglio comunale, Mimmo Pirisi, si è stretto intorno al dolore della famiglia, puntando il dito contro la pericolosità della strada, la via Ungias, dove mercoledì sera ha perso la vita il giovane studente, scontrandosi con il suo scooter contro una Apecar. «Un dolore immenso morire a 16 anni in un incidente stradale alla periferia della città, in una strada oramai trafficata quanto e più di una strada urbana. Questo deve portare ad aprire con urgenza una riflessione sulla nostra viabilità interna ed esterna, riflessione che una amministrazione attenta ha il dovere di fare subito», ha scritto Pirisi.

