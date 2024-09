«Ieri sera il cuore della famiglia Coral si è fermato assieme a quello di Christian. Abbiamo perso tutti un figlio, un fratello, un amico, un compagno di squadra. Non si trova un perché. Non si troverà mai un perché a questa tragedia, non a 16 anni. Porteremo sempre con noi il suo profondo sguardo, il suo bel sorriso e l’amore per questo sport che ci terrà sempre uniti».

Così la società Basket Coral ricorda Christian Martinez il giovane atleta rimasto vittima del terribile incidente mercoledì notte, nella via Ungias.

I compagni di scuola questa mattina hanno messo dei fiori sul suo banco vuoto. Le lezioni sono state sospese.

