Ultimo giorno nell'arcidiocesi di Sassari, per l'arcivescovo monsignor Gianfranco Saba che, proprio oggi lunedì 12 maggio, ha prestato giuramento come Ordinario militare per l'Italia, incarico che gli era stato affidato circa un mese fa da Papa Francesco, pochi giorni prima della sua morte.

Questa mattina si è svolta la cerimonia ufficiale, alla presenza del Ministro alla Difesa, Guido Crosetto, presso la biblioteca di Palazzo Esercito di Roma, "il giuramento solenne di sua Eccellenza Reverendissima, nominato da Papa Francesco nuovo Ordinario militare per l'Italia".

Nato a Olbia, monsignor Saba, 56 anni, era stato nominato alla guida dell'arcidiocesi di Sassari nel 2017. Giovedì 10 aprile l'annuncio nella cattedrale di San Nicola a Sassari, alla presenza dei religiosi, delle istituzioni civili e militari. Un incarico di prestigio come cappellano dei militari italiani, ottenuto a seguito del congedo di monsignor Marcianò da Ordinario militare.

© Riproduzione riservata