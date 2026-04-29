Porto Torres, rischio crolli nella palazzina: interdette due stanze e una pescheriaLa decisione dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco in corso Vittorio Emanuele, vicino al municipio
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Crepe sui muri e il pavimento sconnesso con rischio crollo nei locali sottostanti: è quanto riscontrato dai vigili del fuoco nell’appartamento al primo piano della palazzina a due livelli, situata nel corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dal municipio di Porto Torres.
Due le stanze dell’abitazione interdette dai vigili del fuoco del distaccamento di Sassari, intervenuti sul posto, intorno alle 10.30, per chiudere anche la pescheria collocata proprio al piano terra in corrispondenza della casa che presenta le maggiori criticità strutturali. Off limits anche l’ingresso dell’attività commerciale che, a causa dei cedimenti di intonaco dal solaio, è stata costretta a garantire il proseguimento del servizio vendita ai clienti aprendo un altro accesso dal retro. Un’attività che potrebbe subire ripercussioni, almeno fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il funzionario dei caschi rossi, sul posto insieme al capo squadra, dopo un’attenta valutazione con verifiche sulle criticità strutturali della palazzina, hanno diffidato l’inquilino dell’appartamento ad entrare nelle stanze interdette per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica.