Il settore Edilizia e Patrimonio del Nord Ovest della Provincia di Sassari ha ufficialmente sospeso la procedura di alienazione dell’immobile di via Giovanni XXIII, ad Alghero, attuale sede della Fraternita della Misericordia.

L’atto è conseguente all’impegno assunto ieri dall’amministratore della Provincia, Pietro Fois, che aveva annunciato la volontà di voler sospendere l’asta, così come chiesto da più parti, e di trovare altre soluzioni di concerto con il Comune di Alghero.

Lo stabile, valutato per circa un milione di euro, dunque, non verrà venduto al miglior offerente e potrà continuare a svolgere la sua attività di quartier generale dell’associazione di volontariato, una vera istituzione nel territorio e punto di riferimento per le famiglie algheresi e non solo.

