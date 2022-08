Situazione di grande pericolo nel costone attiguo alla chiesetta di Balai lontano, nel litorale roccioso che da Porto Torres porta a Platamona. Numerosi massi calcarei sono in bilico nel precipizio a picco sul mare (circa 40 metri) e potrebbero cadere da un momento all'altro.

Lo specchio cristallino della baia sottostante, specie nella stagione estiva, è frequentato da sub e natanti. Che quindi sono esposti a notevoli rischi qualora non si facesse immediatamente qualcosa: o segnalare il pericolo o impedire la permanenza in queste acque.

Il litorale Porto Torres - Platamona da decenni subisce un'inesorabile erosione costiera. Sinora è stato fatto poco o niente per contenerla. Infatti anche la torre di Abbacurrente, di notevole valore storico, è a serio rischio crollo.



