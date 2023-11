Quindici giorni con il divieto dell’utilizzo dell’acqua. I residenti della borgata algherese di Maristella protestano per il prolungarsi dei disagi dovuti alla presenza di sostanze inquinanti e batteri nell’acqua dei loro rubinetti.

Il capogruppo del Pd, Mimmo Pirisi, ha chiesto all’Amministrazione di risolvere il problema in tempi brevissimi, sollecitando Abbanoa a intervenire. «Il via vai dell’autobotte nella piazza non può certamente sopperire al problema – dice Pirisi – inoltre in queste giornate di maltempo la situazione si fa sempre più drammatica. Ci domandiamo: se questa situazione fosse capitata in città saremmo stati 15 giorni in questo stato? Oggi più di ieri crediamo che ogni cittadino residente debba essere trattato alla stessa maniera e debba avere garantiti gli stessi servizi a prescindere se viva in città o in periferia».

