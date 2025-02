Mezzo secolo di sport: prima come valente lanciatore (disco, peso e martello) poi come insegnante Isef e preparatore fisico: dal basket al calcio, passando per la pallamano e altre discipline. Sassari ha tributato ieri un omaggio a Marco Pinna nell'Auditorium di via Monte Grappa.

Un riconoscimento alla carriera di una delle figure di riferimento nelle Scienze Motorie e nella metodologia dell'allenamento sportivo, dove è stato tra i primi ad adattare quella che si chiamava una volta preparazione atletica alle specificità dello sport. Lo ha fatto nella Dinamo Basket, dove ha lavorato per 28 anni, sino al 2011. Ha curato la preparazione della Torres di calcio femminile, della Mercede Alghero, di Balai, Silver Porto Torres e Santa Croce basket, ha prepstato la sua opera anche nella pallamano maschile e femminile, e ha fatto il preparatore del Tempio calcio. Docente, delegato del Coni, riferimento per le federazioni di pallacanestro e pallamano. Davvero impossibile comprimere in poche righe l'attività di Marco Pinna, anzi del professor Marco Pinna, che si è fatto apprezzare da centinaia e centinaia di atleti e atlete.

Nell'omaggio che gli ha tributato il mondo sportivo e scolastico anche le relazioni interessanti su "Metodi e Tecniche del Movimento Umano", che ha ripercorso gli albori della metodologia dell’allenamento sportivo e le sue evoluzioni.

© Riproduzione riservata