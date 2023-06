Continuano i sopralluoghi degli assessori regionali nelle zone del Logudoro e del Goceano duramente colpite dal maltempo dei giorni scorsi che ha creato notevoli disagi con allagamenti di aziende, case e strade.

Stavolta è stato il turno dell’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, che insieme al commissario di Laore Gerolamo Solina, ha voluto verificare di persona i danni causati dalle violente precipitazioni, anche raccogliendo le segnalazioni di alcuni allevatori.

Valeria Satta ha svolto un sopralluogo a Bonorva, Ittireddu, Bono e Anela. «Ho potuto verificare personalmente i disastri creati dalle bombe d'acqua che si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena, devastando intere aziende sia strutturalmente che in termini di raccolto e di capi di bestiame - dichiara Valeria Satta -. L’Agenzia Laore sta ricevendo tutte le segnalazioni, il termine ultimo per presentarle è stato prorogato al 18 giugno. Ringrazio i sindaci che mi hanno accompagnata nei loro territori e gli allevatori che mi hanno guidato nei loro terreni devastati dalla furia dell’acqua».

