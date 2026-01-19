A seguito degli avvisi di condizioni meteo avverse per rischio idraulico e idrogeologico e per forte vento e mareggiate, diramati dalla Protezione Civile regionale, il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ha firmato le ordinanze n 3 e n 4 del 19 gennaio 2026 che dispongono, rispettivamente, l'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) e la chiusura per l'intera giornata del 19 gennaio, salvo proroghe, di tutti i parchi, i giardini, le aree verdi e i cimiteri del territorio comunale.

La chiusura di parchi e aree verdi è stata adottata per tutelare la sicurezza pubblica, vista la previsione di forti raffiche di vento che potrebbero comportare pericolo per la caduta di rami, piante e alberi e altro.Il provvedimento sarà valido fino per tutta la giornata del 19 gennaio, salvo proroghe. Il Comune raccomanda alla popolazione di seguire le norme di autoprotezione e di evitare zone esposte al vento. È importante prestare attenzione anche alla guida dei veicoli, in particolare nei tratti stradali vulnerabili. L'amministrazione comunale invita tutti a restare aggiornati e rispettare le ordinanze per garantire la propria sicurezza.

Il primo cittadino, inoltre, ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) nella sua composizione consultiva, al fine di coordinare i servizi di monitoraggio nel periodo di allerta e di supportare il sindaco nella direzione e nel coordinamento degli eventuali servizi di assistenza e soccorso alla popolazione e di ogni intervento atto a fronteggiare l’emergenza che dovesse rendersi necessario. Il C.O.C. sarà attivo per tutta la durata dell’allerta e delle condizioni meteo avverse.

© Riproduzione riservata