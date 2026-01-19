Il sindaco di Burgos, Leonardo Tilocca, visto il previsionale e a tutela della pubblica incolumità, ha adottato l’ordinanza con la quale è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e del cimitero comunale con divieto di accesso al pubblico per la giornata odierna.

Lo stop riguarda le attività didattiche, educative ed extra-scolastiche. Le misure hanno efficacia limitata alla durata dell’emergenza meteo, salvo proroga o revoca in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e alle comunicazioni della Protezione Civile regionale.

Viste le criticità e il rischio idrogeologico, il sindaco invita la cittadinanza ad adottare comportamenti di prudenza, evitando la permanenza e il transito in prossimità di corsi d’acqua, impluvi, ponti, sottopassi e aree soggette a ristagni o allagamenti; limitare gli spostamenti durante le fasi più intense dei fenomeni meteorologici e a non accedere a locali interrati o seminterrati in caso di piogge continue.

Il Comune si riserva di predisporre ulteriori misure in caso di peggioramento delle condizioni meteo.

