Parlava ai fedeli, insegnando la gerarchia di valori a volte dimenticati, invitando loro ad un ritorno all’essenziale in un tempo in cui, tra le tante difficoltà, non bisogna dimenticare l’amore verso il prossimo.

L’arcivescovo metropolita di Sassari, monsignor Gian Franco Saba, ha annunciato la morte di monsignor Antonio Casu, storico fondatore e parroco della chiesa di Sant’Orsola, a Sassari, scomparso all’età di 80 anni. Il lutto ha colpito l’intera arcidiocesi raccoltasi in comunione di preghiera con i presbiteri e i diaconi turritani.

«Un mirabile modello per tante generazioni» ricorda Michele Saba, coordinatore dei Riformatori, «amava ripetere che bisogna essere credibili per essere di esempio».

La comunità diocesana, nell’esprimere le più sentite condoglianze ai familiari, ha ringraziato il sacerdote per il suo operato, un lavoro quotidiano a contatto di chi aveva bisogno. La messa esequiale, presieduta dall’arcivescovo di Sassari, si svolgerà domani, lunedì 30 gennaio, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Orsola.

