I tratti del viso, profondi come le sue canzoni, specie quando la vita ormai gli sfuggiva. Il volto di Andrea Parodi, il cantante turritano scomparso vent’anni fa, è stato riprodotto dall’artista dall’anima sarda, Daniele Salis, con lo stesso amore e la passione con cui ha voluto donare l’opera alla città di Porto Torres. Una scultura in acciaio corten dedicata alla memoria dell’indimenticato cantante, nell'anno del ventennale della sua morte. La consegna è avvenuta nel pomeriggio in apertura della seduta del Consiglio comunale, accompagnata dalla proiezione di un video che ha raccontato le diverse fasi della realizzazione della scultura. «Quando ho iniziato a realizzare quest’opera sapevo delle difficoltà che avrei riscontrato. La prima è me stesso perché non sono un Michelangelo, ma avendo dei limiti artistici non sapevo quale sarebbe stato il risultato. Mi auguro che questa città possa apprezzare il mio impegno e la passione che ho voluto metterci in questo lavoro», sono le parole di Daniele Salis, pronunciate in aula consiliare davanti al sindaco Massimo Mulas e dall’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco. «L'Acciaio corten muta con le stagioni e con il tempo - ha aggiunto- l'ho scelto perché è un metallo vivo come lo è il ricordo di Parodi dentro ognuno di noi».

L’artista ha ringraziato tutta la famiglia Parodi presente in aula. Daniele Salis ha iniziato ad avvicinarsi alla lavorazione del ferro a soli 14 anni, nel garage del padre, dove ha iniziato a sperimentare utilizzando la sua attrezzatura. Cinque anni fa, viste le richieste di creazioni originali da tutta la Sardegna, ha creato il suo marchio "Ferragliart". L'artista ama definirsi un "libero hobbista" e un "Sardopatico" a testimonianza del profondo legame con la sua terra. L'opera di Daniele Salis entra ora a far parte del patrimonio culturale e identitario di Porto Torres. Nei prossimi giorni sarà individuata la collocazione più idonea affinché cittadini e visitatori possano ammirarla e dedicare un pensiero a un artista che continua a vivere nel cuore della sua città, di tutta l'Isola e non solo. Nato a Porto Torres il 18 luglio 1955, Andrea Parodi si spense il 17 ottobre 2006, a soli 51 anni, dopo aver lottato contro una malattia incurabile. Storico cantante dei Tazenda, raffinato interprete solista e artista di straordinaria sensibilità e generosità, ha lasciato un'eredità musicale e umana unica come la sua voce e la sua espressività. «L’entusiasmo per questa opera ci ha spinto ad anticipare la presentazione senza aspettare al momento delle celebrazioni per il ventennale dalla morte di Andrea, -- ha concluso l’assessora Cocco - evento previsto alla fine dell’anno, nel frattempo speriamo di individuare un luogo ideale dove poterla collocare in sicurezza »

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