Non è più procrastinabile un rapido intervento per la messa in sicurezza o la delimitazione al passaggio (per lo meno di alcune zone) dell'ex centro commerciale del centro commerciale Riviera di Sorso. Da anni in abbandono e senza alcun tipo di manutenzione nelle strutture.

Che presentano pericolose crepe e cedimenti. Che aumentano di giorno in giorno. Come il caso del ponte in cemento che passa sopra la strada che conduce alla spiaggia di Platamona. L'opera manifesta segni inequivocabili di deterioramento: i tondini del cemento armato sono inoltre ben visibili, a dimostrazione dell'usura. Ma sotto, come se niente fosse, continuano a passare automezzi, in una strada tra l'altro totalmente dissestata.

Come se non bastasse stanno cedendo anche le coperture delle ampie verande delle numerose attività commerciali che sorgevano al piano terra. Quasi tutte in legno, oramai fradicio. Al piano superiore le condizioni non sono migliori: dai pavimenti filtra l'acqua. Una situazione esplosiva su cui nessuno è sinora intervenuto. Tralasciando inoltre l'aspetto ambientale, con ex esercizi pieni di spazzatura, ora abitazione di topi e di colombi, con tutto ciò che ne consegue.

"Non vorremo che succedesse una caso analogo a quello dell'Aula Magna di Cagliari - affermano in coro alcuni residenti delle ville adiacenti all'ex centro commerciale -. Urge immediatamente un sopralluogo degli organi preposti. Siamo stufi di segnalare questa situazione inascoltati. Nella speranza che non si intervenga a danno fatto. Ci sono delle strutture che al più presto dovrebbero per lo meno essere transennate o interdette al passaggio".



© Riproduzione riservata