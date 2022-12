La situazione è rosea, ma solo sino al 2021. Lo certifica il bilancio sociale appena approvato dall'Ersu Sassari. Nel bilancio 2021 vengono enunciati i principali risultati ottenuti nei differenti servizi offerti a garanzia del diritto allo studio universitario.

Nel 2021 Servizio di Ristorazione ha erogato 114.108 pasti, per una spesa complessiva pari a circa 1 milione 187mila euro, a fronte di 320mila euro circa di introiti. Il settore alloggio invece ha registrato per le strutture residenziali dedicate all’accoglienza di studenti e studentesse nelle città di Sassari e Olbia, Alghero e Nuoro (587 posti letto in totale) una spesa di circa 800mila euro a fronte di 965mila euro di entrate.

Sono state erogate borse di studio per 14 milioni e 173mila euro circa e soddisfatto il 100% degli aventi diritto, pari a 3429 beneficiari.

L’Ente ha ricevuto 1 milione 373 mila euro circa dalla Regione, quale contributo per la tassa regionale e ha rimborsato agli aventi diritto 107mila 940 euro.

Ersu senza vertici - Le dolenti note riguardano l'anno che si sta chiudendo, perché a parte il direttore generale Libero Meloni non c'è ancora un presidente e un consiglio d'amministrazione. Hanno cessato il mandato il 31 marzo scorso e da allora la Regione Sardegna non ha provveduto ad effettuare le nomine.

Lo ha anche denunciato un mese fa il consigliere Gian Franco Satta in una interrogazione: «Le procedure per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono ferme al palo e non sono bastati sei mesi di ritardi per suggerire un minimo di tempismo a chi doveva adempiere alla ricostituzione degli organi statutari dell’ente. Riportare l’ERSU nei binari della piena operatività, con un Presidente e un CdA regolarmente nominati, non è un vezzo ma una necessità: oggi l’ente per il diritto allo studio degli studenti dell’Ateneo sassarese non può garantire risposte né sulle questioni ordinarie né in quelle straordinarie, perché senza la ricostituzione degli organi statutari scaduti è impossibilitato ad approvare il proprio bilancio, così come non può affrontare scelte strategiche come quelle riguardanti il futuro del campus universitario e la messa in sicurezza dei relativi fondi».

