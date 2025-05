Il Music Hall di Sassari ospita venerdì alle 21.30 l'omaggio a Enrico Rava, leggendario trombettista e compositore. Il quintetto The Fearless Five reinterpreterà alcune delle sue più celebri composizioni in una serata che promette di essere un viaggio musicale intenso ed evocativo.

La formazione, composta da Luca Lattanzio alla chitarra, Paolo Carta Mantiglia al sax contralto e clarinetto basso, Andrea Budroni al pianoforte, Lorenzo Agus al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria, offrirà una performance che unisce il rispetto per la tradizione del jazz alla voglia di sperimentare

L'appuntamento chiude la seconda edizione di Jazz in Hall, rassegna sotto la direzione artistica del pianista Mariano Tedde, organizzata dalle associazioni Sing Sing Sing e Td Lemon Social Club, impegnate nella promozione della cultura jazzistica in Sardegna e nella valorizzazione dei talenti locali.

