Il sindaco di Alghero ha partecipato alla commemorazione presso il cimitero in onore dei cinque agenti di custodia che, 78 anni fa, persero la vita nel tentativo di fermare sei ergastolani evasi dal carcere di Alghero.

Il 18 novembre 1945 segnò la perdita del vice brigadiere Ettore Scalas e delle guardie Giovanni Bacchiddu, Salvatore Soro, Paolo Pittalis e Ugo Cariddi. La città oggi ha reso loro omaggio.

«Un'importante commemorazione che evidenzia il valore del lavoro svolto dal Corpo degli Agenti di Polizia Penitenziaria nella nostra casa di reclusione, ora considerata un esempio per la riabilitazione e il reinserimento dei detenuti», ha ricordato Mario Conoci. A breve verrà apposta una targa ricordo di questo tragico evento nel centro cittadino, così come auspicato da tanti anni dalla polizia penitenziaria. Col sindaco presenti la direttrice della casa di reclusione, Giulia Leone, il comandante del Corpo di Polizia Penitenziaria, Antonello Brancati, una rappresentanza degli agenti di Alghero e rappresentanti delle associazioni degli ex agenti e i parenti delle vittime.





