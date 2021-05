Ritorna alla ribalta il caso dell'anziana pensionata di 98 anni di Porto Torres, vaccinata dall'ATS nei giorni scorsi solamente dopo la pubblicazione di un articolo su UnioneSarda.it e dopo che la signora in questione aspettava la vaccinazione da quasi due mesi, mentre nel frattempo erano stati vaccinati tre figli ultrasettantenni.

Oggi la replica dell'azienda ASSL di Sassari, che imputa la mancata vaccinazione della pensionata al comune di Porto Torres. "Nessun ritardo imputabile alla ASSL Sassari per la mancata vaccinazione della signora di 98 anni rispetto ai suoi concittadini over 80 - inizia la nota di ASSL - In merito all’articolo pubblicato dal quotidiano online L’Unione Sarda, la ASSL Sassari precisa che la paziente non era stata inserita nell’elenco fornito dall’Amministrazione Comunale di Porto Torres, relativo alle vaccinazioni domiciliari. Non appena la ASSL di Sassari ha avuto contezza del problema - prosegue il comunicato - il team di vaccinatori coordinati dalla dottoressa Giorgia Deiana si è immediatamente recato presso l’abitazione della signora per effettuare la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19. È opportuno precisare che i team mobili di vaccinatori della ASSL di Sassari si sono recati in tutti e 63 i Comuni dei Distretti di Sassari, Alghero e Ozieri per vaccinare i cittadini con più di 80 anni. Durante queste somministrazioni, avvenute in larga misura presso i centri individuati dai Comuni, sono stati messi in sicurezza anche i pazienti over 80 allettati presso la loro abitazione.

Per evitare i casi sporadici di pazienti assenti durante le giornate vaccinali dei team mobili - precisa ancora l'Azienda - la ASSL di Sassari sta verificando, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, i medici di medicina generale che tutti i cittadini over 80 siano stati inseriti negli elenchi ufficiali. La ASSL di Sassari ricorda - conclude il comunicato - che qualsiasi cittadino over 80 residente o stabilmente domiciliato nel territorio della ASSL di Sassari può anche recarsi presso gli Hub di Sassari, di Alghero e di Ozieri senza alcuna prenotazione né appuntamento per ricevere il vaccino in via prioritaria".

