Incontri e laboratori per bambini e famiglie sulle spiagge Bandiera Blu di Platamona, Porto Palmas e Porto Ferro. Li organizza il Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari, in collaborazione con le educatrici della società Sardinia Nature, mettendo al centro l’educazione ambientale, creatività e tutela della biodiversità marina. Si tratta di una serie di attività di informazione e sensibilizzazione destinate ai visitatori e alle famiglie presenti nelle spiagge insignite della Bandiera Blu 2026.

Sono tre gli appuntamenti in programma: il 12 agosto, nella spiaggia di Platamona, il 20 in quella di Porto Palmas, il 25 a Porto Ferro. I protagonisti degli incontri saranno i bambini, attraverso laboratori creativi volti a far conoscere da vicino il patrimonio naturale delle coste. Utilizzando materiali di riciclo, e tra questi anche la plastica recuperata sull'arenile durante le attività, i piccoli daranno forma a un quadretto ricordo ispirato agli elementi naturali e agli ecosistemi osservati sul campo.

Oltre all'attività manuale, le operatrici illustreranno il funzionamento della biologia marina, il valore fondamentale della Posidonia oceanica nella protezione delle spiagge dall'erosione e la delicatezza degli ambienti dunali con le loro specie animali e vegetali.

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