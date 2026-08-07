Il Comune di Porto Torres ha aderito in qualità di socio istituzionale all’associazione “Centro Commerciale Naturale -Lungomare Porto Torres", la seconda realtà di recente formazione presente in città dopo il Ccn di Botteghe Turritane, con l’obiettivo di animare il lungomare e di valorizzare il sistema economico locale attraverso iniziative di spettacolo, musicali e culturali, con particolare riferimento al commercio tradizionale di vicinato, ai pubblici esercizi e all’artigianato tradizionale, artistico e di servizio, nell'ambito dell'identità storico-culturale e sociale della comunità, mediante attività di promozione e sviluppo della città.

Il documento è stato illustrato e approvato, questa mattina, dalla Commissione Cultura e Grandi Eventi convocata dal presidente Francesco Pintus, alla presenza del dirigente dell’Area Cultura, Flavio Cuccureddu e dell’assessora competente, Maria Bastiana Cocco.

L’adesione del Comune prevede anche la nomina di un rappresentante dell’amministrazione comunale con diritto di voto nelle assemblee. Nato il 27 marzo scorso il nuovo Centro commerciale naturale, presieduto da Pietro Derudas, dopo il successo della Notte Rosa e altre iniziative musicali, si appresta a organizzare per la giornata di Ferragosto lo spettacolo pirotecnico.

L’associazione Ccn “Lungomare Porto Torres” ha illustrato la propria attività, presentando per il 2026 un programma volto a rendere il lungomare un luogo vivo e sicuro attraverso l’organizzazione di eventi e la cura dell'arredo urbano, a migliorarne l'attrattività quale biglietto da visita per i turisti, nonché a celebrare le tradizioni turritane creando momenti di aggregazione sociale fondamentali per il tessuto cittadino.

L’associazione ha disposto per il Comune l’esenzione dalla quota di adesione al Centro commerciale naturale, il quale potrà essere beneficiario di eventuali finanziamenti comunali.



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