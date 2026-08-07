Nuovi parcheggi e una navetta gratuiti per poter fruire di Platamona, la spiaggia dei sassaresi e non. L’area di sosta di oltre 7mila metri quadri, voluta dal Comune di Sassari, prevede centinaia di parcheggi in modo da rendere più accessibile la fruizione del litorale e si trova in via Stefanelli, vicino a piazzetta Abbacurrente.

Il servizio, gratuito, sarà aperto tutti i giorni, dalle 8 alle 19 - consentendo l’uscita delle auto fino alle 21 - e inizierà domani, sabato 8 agosto. Nella stessa area partirà una navetta, anch’essa gratuita, che percorrerà, dalle 8 alle 20, via Stefanelli, via Pieroni e via della Torre e farà delle fermate alla Rotonda e in via della Torre. I nuovi stalli si sommano ai 198 già presenti, tra via della Torre e piazzetta Abbacurrente, anche quelli gratuiti, ma non sufficienti a contenere il gran numero di persone che frequentano Platamona.

Con questa soluzione il Comune, che punta al rilancio del proprio litorale anche in ottica turistica, permetterà a residenti e ospiti di poter avvicinarsi alla spiaggia nelle condizioni logistiche migliori possibili.

«Questo intervento - afferma il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia - si inserisce in un contesto più ampio, rispetto al quale continuiamo a ragionare con gli altri sindaci dell’Unione dei Comuni del Nord Ovest Sardegna perché lo sviluppo di questo litorale va pensato nel suo complesso e in tutta la sua estensione».

«Quello appena realizzato - aggiunge l’assessore alle Infrastrutture della mobilità e Traffico, Massimo Rizzu - è un intervento che contribuisce a migliorare la viabilità e le condizioni del traffico lungo tutto il tratto sassarese del litorale, favorendo la sicurezza di pedoni e automobilisti e alleggerendo il flusso veicolare lungo l’asse viario che da via Pieroni arriva a piazzetta Abbacurrente».

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