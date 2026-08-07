Sì al congresso nazionale straordinario del Psd’Az. Lo chiede la Federazione di Sassari del partito che, nella relazione del suo segretario, Gavino Gaspa, al termine della riunione del Coordinamento, ha ricordato in una nota stampa la recente istanza presentata «dal 70% delle sezioni del Partito Sardo d’Azione”, che “è stata rilanciata e votata per acclamazione nell’affollatissima assemblea di Sardisti del 23 maggio scorso alla fiera di Cagliari».

Per Gaspa lo statuto, all’articolo 17, parla chiaro in questo senso: «Ogni qual volta la situazione politica generale o quella interna al Partito lo renda necessario, su specifica richiesta del Consiglio nazionale, ovvero della maggioranza delle federazioni o delle sezioni, espressa con delibera assembleare, è convocato il Congresso straordinario».

Il segretario sassarese definisce “reticenze” quelle del presidente del partito, Antonio Moro, e fa riferimento a un altro articolo, il 16, in cui verrebbero contraddette alcune sue affermazioni relative agli atti inviati dalle sezioni e sulla regolarità del tesseramento. «Verifiche e atti di competenza del Segretario Nazionale, così come declinato nell’art. 20 dello Statuto: il Segretario Nazionale ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi del Partito Sardo d’Azione», dichiara Gaspa, rimarcando il ruolo di Christian Solinas, ex presidente della Regione Sardegna e, appunto, segretario nazionale del Psd’Az.

«Nel partito – continua il comunicato - non si può non tenere conto di una volontà espressa legittimamente dalla stragrande maggioranza degli iscritti. La nostra Democrazia interna ne uscirebbe letteralmente sconfitta». «Il Coordinamento della Federazione di Sassari- è la conclusione- decide di sostenere con forza i deliberati di tutte quelle Sezioni del Partito che hanno chiesto l’indizione di un Congresso straordinario del PSd’Az, da tenersi entro il mese di settembre 2026». Una proposta, quella del Segretario Gavino Gaspa, che è stata approvata all’unanimità.

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