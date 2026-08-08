Mancano solo due giorni alla Discesa dei Candelieri Medi a Sassari. Lunedì 10 agosto saranno sedici le colonne di legno, ispirate ai grandi ceri della Faradda, che sfileranno per la città, da corso Vittorio Emanuele II, lungo corso Vico e fino a Santa Maria. Alle 16 il sindaco Giuseppe Mascia consegnerà le medaglie commemorative a tutti i partecipanti mentre la partenza del corteo è prevista per le 17.

Sono previste limitazioni al traffico nella giornata del 10. Cominciando con il divieto di fermata, dove indicato dalla segnaletica, in piazza Castello (lato largo Cavallotti), piazza Cavallino de Honestis, via Politeama, largo Cavallotti, piazza Azuni, corso Vittorio Emanuele II, via Pais, piazza Sant’Antonio (corsie laterali e parcheggio lato ex Turritania), via Sant’Apollinare, corso Vico (fino alle 8 del giorno successivo), piazza della Stazione, via XXV Aprile, largo Gazometro, piazza Santa Maria (tra porta Utzeri e via XXV Aprile).

Dalle 14 alla mezzanotte, e in ogni caso fino all’avvenuto passaggio del corteo, è vietato il transito in via Politeama, piazza Castello, largo Cavallotti, piazza Azuni, corso Vittorio Emanuele II, via Pais, piazza Sant’Antonio, via Saffi, corso Vico, largo Gazometro, piazza della Stazione, via XXV Aprile, piazza Santa Maria (tra porta Utzeri e via XXV Aprile), via Artiglieria e via dei Gremi nel tratto compreso tra via Artiglieria (uscita) e piazza Santa Maria.

Chiuso il traffico dalle 8 alle 14, per le vestizioni della mattina, nel tratto di corso Vittorio Emanuele II tra via Pais e porta Sant’Antonio, nella corsia laterale sinistra di Porta Sant’Antonio da via Sant’Apollinare a corso Aurelio Saffi, nell’archivolto del Carmine da via Mercato a viale Umberto.

Per fare spazio al commercio ambulante, dalle 6 alla mezzanotte è istituito il divieto di fermata e di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati, nella porzione di piazza Santa Maria normalmente adibita a parcheggio, nel tratto compreso tra via dei Gremi e via delle Conce. Vietati poi, dalle 14 del 10 fino alle 8 dell’11 agosto, la vendita, la somministrazione e il consumo itinerante di bevande in bottiglie di vetro e lattine nelle aree interessate dal percorso. Gli operatori dovranno inoltre utilizzare materiali biocompostabili per bicchieri, piatti, posate e contenitori. Sarà infine vietata l’emissione di musica durante il passaggio dei Candelieri, dalle ore 13 alla mezzanotte del 10.

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