Marina di Sorso: «Passerelle in legno inaccessibili ai disabili»A segnalare le problematiche presenti sul litorale è il consigliere Alfredo Roggio
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La Marina di Sorso, Bandiera Blu per la qualità delle acque di balneazione, pulizia delle coste e servizi turistici, ambientali, affronta problemi di degrado e di mancanza di accessibilità a mare. A segnalare le problematiche presenti sul litorale è il consigliere Alfredo Roggio, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, seduto tra i banchi dell’opposizione del Comune di Sorso.
«Si evidenzia la necessità di intervenire sullo stato delle discese a mare del litorale sorsese, - spiega Roggio- le quali presentano evidenti criticità strutturali. In particolare, la località Porchile necessita di interventi strutturali definitivi per garantire un transito in piena sicurezza».
Così anche le passerelle in legno della Marina di Sorso, gravemente ammalorate a causa della mancata manutenzione ordinaria e dell’azione del moto ondoso, precludono l’accesso alla spiaggia, in particolare con disabilità motoria.
«Pur riconoscendo la complessità legata al fenomeno dell’erosione costiera – prosegue il consigliere di Avs – si riscontra una situazione di disagio diffusa su tutto il litorale. Si rende pertanto indispensabile una programmazione straordinaria degli interventi a partire dal prossimo mese di ottobre, al fine di garantire la piena fruibilità dei siti per la stagione balneare 2027». Roggio ribadisce il principio di equità sociale, secondo cui «la sosta tariffaria debba necessariamente corrispondere alla garanzia di servizi efficienti e all’effettiva accessibilità al patrimonio».