Decine di moto nel piazzale Lazio per un tour da Porto Torres all’Argentiera con Marika Soru nel cuore.

E’ cominciato così, questa mattina, il 2° Memorial dedicato al ricordo della ragazza scomparsa prematuramente all’età di 16 anni per un malore improvviso nel gennaio del 2024. Il motoraduno è una delle tante iniziative organizzate dall’Associazione Marika Soru, voluta dal padre Sandro, inserita nella due giorni di manifestazione in memoria della giovane, appassionata della due ruote, il cui ricordo resta vivo tra la gente e i tanti motoclisti che hanno partecipato all’evento a scopo benefico.

Seguirà alle 18 il Live Music con Marco Galleri, Giada Sassu, Federico Marras Perantoni e band, Pauz con Irene Sotgiu e i bambini della scuola Dessì. Il concerto di chiusura è affidato al tributo a Fabrizio De Andrè con “E se vai”. La prima serata ha riscontrato notevole successo con il concerto della cantante sarda Maria Luisa Congiu, la partecipazione dell’associazione culturale Etnos e la gradita sorpresa del gruppo delle maschere sarde I Merdules di Ottana, saliti sul palco allestito nel piazzale Lazio, nel quartiere Villaggio Satellite, con chioschi drink e food ad arricchire l'evento.

La mattina di venerdì era cominciata con il battesimo della sella dell’Endurance Team del Golfo, l’esibizione della scuola di danza M Dance Academy e il live music con Francesca Piga.

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