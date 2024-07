Tutto nasce dal progetto internazionale Salam-Med coordinato dal Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione dell’Università di Sassari. Già avviato il Living Lab "Làcani", dedicato al futuro dei sistemi silvopastorali mediterranei, con un’attenzione particolare al coinvolgimento attivo di giovani e donne che operano nel settore agricolo o che comunque provengono da contesti familiari rurali.

I living lab (“laboratori viventi”) prevedono la partecipazione attiva delle comunità locali per co-progettare, testare e validare nuove idee, servizi, prodotti e soluzioni in contesti reali. È in tal senso che il progetto Salam-Med, che coinvolge diversi Paesi e istituzioni delle due sponde del Mediterraneo, è finalizzato a individuare opportunità di impresa e soluzioni pratiche che possano contribuire efficacemente alla lotta al degrado del territorio e alla desertificazione.

Il progetto punta a creare un circolo virtuoso in cui la sostenibilità ambientale va di pari passo con il benessere economico e sociale delle comunità locali.

Giovedì 18 luglio il Museo del Vino di Berchidda ospiterà alle 18 il workshop "Generazioni", destinato a giovani (under 40) con vari livelli di coinvolgimento in attività agricole. Un particolare focus dell'incontro sono le imprese che operano in contesti silvopastorali della Sardegna. Il workshop sarà preceduto da un’indagine online finalizzata a comprendere meglio le ragioni dei giovani che operano scelte diverse.

