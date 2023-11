Parlare di ambiente e raccolta differenziata attraverso il format del telegiornale. È il progetto di didattica ambientale pensato dal Comune di Sorso e Gesenu che propongono alle scuole del territorio la possibilità di affrontare il tema ambientale con gli strumenti propri del giornalismo e dell’informazione, in modo nuovo e divertente.

Il progetto didattico “Econews” presentato ieri pomeriggio durante un incontro online alla presenza di Fabrizio Demelas, sindaco del Comune di Sorso, e dei dirigenti e insegnanti delle scuole del territorio, è stato pensato come un vero e proprio telegiornale, nato con lo scopo di promuovere nelle giovani generazioni i principi della cittadinanza consapevole e di facilitare l’apprendimento sul tema del riciclo dei rifiuti, per rendere ancora più consapevoli gli studenti dell'importanza di un’economia di tipo circolare ed ecosostenibile. Un ecoreporter esperto “entrerà” in classe collegandosi online per raccontare ai ragazzi in maniera coinvolgente e stimolante varie curiosità dal mondo dei rifiuti e notizie di attualità legate all’ambiente, avvalendosi anche del supporto di collegamenti esterni con inviati speciali, che faranno approfondimenti su alcuni dei principali argomenti sul mondo del riciclo e dell’ecologia. La forma e i contenuti verranno diversificati in due percorsi diversi in base all’ordine e grado scolastico. Per le scuole dell’infanzia è stato pensato un incontro on-line chiamato “Gigi Tg”, durante il quale la mascotte racconterà ai bambini storie divertenti sul riciclo e la raccolta differenziata, oltre a curiosità dal mondo dei rifiuti. Per le classi delle scuole primarie e per le scuole secondarie di 1° e 2° invece l’incontro on-line avverrà con un comunicatore ambientale nei panni di EcoReporter. Per partecipare al progetto, le scuole dovranno inviare il modulo di adesione scaricabile dal sito www.gesenu.it entro il 5 dicembre 2023.

