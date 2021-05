La Pedraia è una borgata di circa 200 abitanti situata nelle più profonda Nurra, appartenente al comune di Sassari, ad un passo da una costa meravigliosa: frastagliata, rocciosa e selvaggia. Una periferia che non ha ancora un centro di aggregazione sociale per i suoi abitanti. Ma tra poco non sarà più così. Dai locali dell'ex scuola elementare si realizzeranno dei locali attrezzati dove i residenti e le associazioni potranno ritrovarsi.

In tal senso la Municipalità della Nurra, dal proprio bilancio partecipativo, ha destinato 100 mila euro."La borgata della Pedraia era stata lasciata fuori dai finanziamenti della rete metropolitana destinati alle altre borgate - afferma il presidente della Municipalità della Nurra Alessandro Colombino -. Abbiamo recuperato questa mancanza, grazie anche alle sollecitazioni dei rappresentanti dei cittadini residenti. I locali dell'ex scuola elementare erano quelli più adatti ad essere destinati ad un centro di aggregazione. Ora bisogna accelerare per l'inizio dei lavori".

