Flavio Sensi è di nuovo direttore generale della Asl di Sassari.

Il reintegro è stato deliberato dalla Giunta regionale di Alessandra Todde in esecuzione della sentenza del Tar che ha accolto il ricorso dell’ex manager che era stato sostituito da un commissario straordinario la scorsa primavera.

Un’operazione, quella del commissariamento delle Asl sarde, che è stat giudicata illegittima dalla Corte costituzionale. Se altri manager che avevano dovuto lasciare l’incarico hanno presentato ricorso straordinario al presidente della Repubblica, Sensi era stato l’unico a rivolgersi ai giudici amministrativi entro la scadenza dei termini per la presentazione del ricorso. Il 15 gennaio il Tari gli ha dato ragione e ora la Giunta si adegua.

La direzione generale della Sanità, si legge in una nota di Villa Devoto, «è incaricata di notificare la deliberazione agli interessati e di curare tutti gli atti esecutivi conseguenti. Il provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo al fine di garantirne l’efficacia».

