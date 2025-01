Nel territorio regionale saranno 88 i punti di facilitazione digitale.

Al progetto hanno aderito tre comuni del Coros, Codrongianos (Hub), Cargeghe e Putifigari, realtà della provincia di Sassari. L'iniziativa è volta a promuovere una cittadinanza digitale attiva e a incentivare l'uso dei servizi online, facilitando il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione grazie al supporto dei facilitatori digitali.

Il servizio sarà utile al cittadino perché diventa un valido supporto per le fasce di popolazione che hanno poca dimestichezza con l’uso dei dispositivi digitali nella gestione delle pratiche amministrative ormai digitalizzate.

Necessario comunque per tutti coloro che devono usufruire dei servizi digitali e hanno bisogno di una guida. Attraverso i social network verranno spiegati meglio tutti i servizi gratuiti del punto di facilitazione digitale, il luogo dove si trovano, verranno condivise le difficoltà riscontrate dagli utenti con consigli utili per agevolare una navigazione indispensabile per l'identità sempre più digitale.

© Riproduzione riservata