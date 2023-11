La Cantina Santa Maria La Palma e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Aou Sassari insieme per le donne. Si è conclusa l'iniziativa Akènta Rosé Special Edition, che ha visto la vendita delle bottiglie di Akè Rosé in edizione limitata per una buona causa: una parte del ricavato sarà devoluto direttamente all'unità SMAC della Aou Sassari. La SMAC è la struttura che si occupa di assistere e curare le donne colpite da tumore al seno. Un esempio di partnership tra pubblico e privato andata a buon fine.

Martedì 28 novembre alle 10.30 presso la Vineria ed Enoteca La Cantina in via XXIV Maggio ad Alghero, si terrà una conferenza stampa per la consegna di un assegno simbolico alla Aou Sassari da parte della dirigenza della Cantina Santa Maria La Palma. Lo scorso anno la Cantina Santa Maria La Palma aveva donato all’Azienda ospedaliera universitaria un dermopigmentatore, macchinario con il quale si realizzano dei tatuaggi medici per la ricostruzione dell’areola e del capezzolo.

