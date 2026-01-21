La cantante Giusy Pischedda presenta il nuovo album “Autunno Siciliano”Al Teatro Verdi di Sassari concerto nell'ambito della rassegna “Cantautori”
In giugno ha ricevuto a Catania il riconoscimento della critica al Premio Efesto nella sezione musica dedicata a Franco Battiato. Ora la cantante Giusy Pischedda presenta l'11 febbraio al Teatro Verdi di Sassari il brano vincitore, “Anima” e l'ultimo lavoro discografico, dal titolo “Autunno Siciliano”.
Alcuni dei brani vedono la firma sia nei testi che delle musiche Simone Devilla. Altri brani portano la firma come autrice dei testi l'autrice drammaturga Catanese Antonella Sturiale e le musiche di Simone Devilla. Preziosa la collaborazione per gli arrangiamenti di Alex Magrì. Madrina del progetto “Autunno Siciliano” è lGiovanna, cantante e produttrice discografica nonché direttore dell'etichetta Discografica Kicco Music di Milano, etichetta della stessa Giusy Pischedda.
Sassarese, classe 1973, Giusy Pischedda ha girato i palchi italiani aprendo i concerti di diversi artisti, tra i quali Sandro Giacobbe, Emanuela Villa, Al Bano, Fausto Leali, Orietta Berti, Patty Pravo, Tiziana Rivale e Paolo Mengoli.