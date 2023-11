Il progetto SAI (Servizi di Accoglienza e Integrazione) del Comune di Alghero "Junts" (in algherese, "Insieme") è stato ospite nei giorni scorsi della Dinamo Banco di Sardegna per una giornata di sensibilizzazione ai valori dello sport e dell'integrazione.

Un folto gruppo di beneficiari, accompagnato dagli operatori dell'accoglienza, alla presenza del sindaco Mario Conoci, ha assistito alla partita di Champions League Dinamo-Ludwigsburg. Il progetto, che in più di 7 anni ha accolto quasi 150 persone, eroga i servizi avvalendosi per Accordo Quadro dell'Associazione "GUS" - Gruppo Umana Solidarietà "G. Puletti" attraverso i suoi operatori altamente qualificati. Dal 2016, grazie al finanziamento SAI del Ministero dell'Interno, il progetto offre accoglienza ordinaria materiale per 20 soggetti extra UE - Titolari di protezione internazionale. La seconda accoglienza si attua in 4 strutture-appartamento situate nei diversi quartieri del tessuto urbano di Alghero. Dal febbraio 2022 il progetto ha operato un ampliamento per andare incontro all'emergenza Ucraina e quindi ha aperto l'ospitalità ad altri 35 soggetti con protezione temporanea presso la borgata di Fertilia.

I progetti SAI sostengono le esigenze di accoglienza ordinaria e integrazione con servizi di mediazione linguistica-culturale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, servizi educativi per minori, formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo e abitativo, assistenza legale, sanitaria, psicologica e sociale. «Alghero ha sempre dimostrato, con i fatti, la sua grande propensione all'accoglienza e "Junts" ne è l'esempio più bello», sottolinea il sindaco di Alghero.

© Riproduzione riservata