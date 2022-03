Una messa per la riapertura dell'ospedale Alivesi di Ittiri è stata officiata stamattina alle 11 dal vicario generale dell'Arcidiocesi di Sassari Mons. Antonio Tamponi. La messa è stata celebrata nel piazzale dell'ospedale, davanti a numerosi fedeli ittiresi, che hanno voluto dare un segno di comunanza e preoccupazione rispetto ad una vicenda che si protrae da mesi. Ma è indubbio che anche la Chiesa sassarese (e locale) ha voluto lanciare un segnale importante alle istituzioni regionali.

L'ospedale Alivesi, in particolare il reparto Lungodegenza, è stato chiuso ufficialmente da una determina dirigenziale regionale del 30 Agosto 2021. La serrata per consentire al personale di rinforzare il reparto Covid di Alghero. Dopo di che promesse di riapertura, sinora non mantenute.

E numerose proteste dell'Amministrazione, culminate nei giorni scorsi con l'occupazione pacifica della struttura. Il sindaco di Ittiri Antonio Sau ha preannunciato a breve l'indizione del Consiglio Comunale a Cagliari presso il Palazzo della Regione, "in concomitanza con una riunione del Consiglio Regionale", ha precisato anche oggi il primo cittadino.





© Riproduzione riservata