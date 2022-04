Come il finale di un famoso film: a Ittiri è tornato a casa il cavallo dell'Eurospin. È di proprietà di un giovane della cittadina, che abita nei pressi del supermercato che si trova in località Missingiagu. Ora il quadrupede si gode la sua notorietà ed è tranquillo nel suo abituale stallo, dal quale era riuscito a fuggire.

Ieri sera, come un cliente qualsiasi, dalla porta scorrevole è entrato nel market della cittadina del Coros, creando curiosità e anche scompiglio. Dopo un giro tra gli scaffali, passando regolarmente per le casse, è uscito dall'ampio locale. Le foto e il video dell'insolito cliente hanno fatto il giro d'Italia. Ma ancor prima dell'irruzione il bellissimo cavallo era stato avvistato mentre se ne andava a spasso nel rione. "È abituato alla presenza dell'uomo - dicono alcuni residenti - Per questo è rimasto così mansueto, nonostante la confusione attorno a lui".



