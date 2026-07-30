Ittiri: Tari più leggera per le famiglie, invariata per le impreseApprovato il nuovo piano tariffario
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Il Consiglio comunale di Ittiri ha approvato il nuovo piano tariffario della Tari per l’anno 2026. Nonostante l’aumento generale dei costi a livello nazionale, l’Amministrazione è riuscita a ridurre il carico fiscale grazie all'efficienza della raccolta differenziata, al recupero dell'evasione e a una maggiore ottimizzazione dei servizi. Per le utenze domestiche è prevista una riduzione media del 3,6% per le famiglie, mentre restano stabili le tariffe sul servizio rifiuti per il commercio e le imprese. Restano confermati il fondo di solidarietà di 10.000 euro per i nuclei in difficoltà e la possibilità di effettuare i pagamenti in 5 rate. Il quadro economico risulta ulteriormente rafforzato dal recente stanziamento regionale di 15 milioni di euro annui per il prossimo triennio a favore dei Comuni sardi, pensato proprio per contribuire all'abbattimento dei costi della Tari. L’obiettivo dell'Amministrazione comunale è intercettare e valorizzare al massimo queste risorse per perseguire un'ulteriore contrazione del carico fiscale a beneficio di tutta la cittadinanza e del tessuto imprenditoriale locale.