Aveva ingerito 20 ovuli per un totale di 239 grammi di eroina.

Un uomo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza al porto di Porto Torres.

Durante i controlli allo sbarco dei passeggeri sul traghetto proveniente da Genova, i militari della Compagnia turritana si sono subito insospettiti per le risposte incerte ed evasive fornite dall’uomo, che alla richiesta dei motivi del suo viaggio forniva le risposte tipiche dei cosiddetti ovulatori.

Così gli uomini della Finanza hanno deciso di portarlo al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari, dove le analisi hanno confermato che in corpo aveva un quantitativo di eroina che avrebbe fruttato oltre 70mila euro.

La droga è stata sequestrata, l’ovulatore portato nel carcere di Bancali.

(Unioneonline)

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