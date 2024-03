Scene di ordinaria inciviltà e vandalismo a Ittiri. Ieri notte alcuni giovani si sono “divertiti” in via Sulis, strada a pochi metri dalla sede del Comune, a spargere la spazzatura di un vicino ristorante per decine di metri. Riuscendo addirittura a centrare e riempire la pensilina di un immobile, a tre metri dal suolo, con un intero sacco di rifiuti.

«Ma un’altra volta ci hanno buttato sopra una bicicletta», ricordano i testimoni. «I residenti sono esasperati - racconta Manuela Soro, esponente dell’opposizione in Consiglio comunale, che stamattina ha raccolto le denunce di chi vive nella zona - Questi episodi si ripetono in modo preoccupante nei weekend e nelle feste».

Bottiglie di birra, cassonetti rovesciati, sacchi “sviscerati” sulla via, un canale di scolo divelto e distrutto: il panorama è impressionante per chi ha potuto vedere.

«Non abbiamo chiuso occhio per l’ennesima volta - riferisce un residente - Questo è un degrado insostenibile».

L’individuazione dei responsabili è però complessa perché non esistono sistemi di videosorveglianza nell’area. «Abbiamo chiesto in più occasioni di mettere le telecamere- dichiarano alcuni abitanti- ma non lo consentono».

E così si teme che quanto accaduto ieri notte, e in altri giorni, possa ripetersi di nuovo a breve nella via che si trova in pieno centro storico.

