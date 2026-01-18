Polemiche e proteste sulla mancanza del servizio di emergenza 118 nel comune di Ittiri. Da qualche settimana nel territorio cittadino non operano le ambulanze. La comunicazione del Comune di Ittiri è arrivata soltanto ieri, sabato 16 gennaio, una nota in cui si sottolinea che, a causa dell’improvvisa ed imprevista richiesta di rescissione della convenzione da parte dell'associazione precedentemente incaricata, il servizio di soccorso di base del 118 sta subendo una riorganizzazione. L'Amministrazione comunale ha avuto garanzie dall’Areus, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza che si sarebbe attivata immediatamente, per garantire la continuità delle prestazioni. Per ragioni di trasparenza e conformità normativa però è stato necessario indire una nuova procedura di gara per l’individuazione di un nuovo soggetto idoneo a coprire la postazione, pubblicare bando e procedere alle successive verifiche sulle proposte pervenute all'azienda.

«L'Azienda rassicura che il servizio di soccorso sanitario sarà comunque garantito dalle postazioni limitrofe e dai mezzi di soccorso avanzato coordinati dalla Centrale Operativa 118», si legge nella comunicazione. Le procedure di assegnazione sono in fase di ultimazione e il ripristino della piena operatività della postazione di Ittiri è previsto entro breve termine.

© Riproduzione riservata