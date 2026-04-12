Incidente nella notte a Ittiri, lungo la provinciale 15. Due auto si sono scontrate poco dopo le 3, all’altezza del bivio per Uri, in direzione del paese. Tre le persone coinvolte, tra cui una minorenne.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Sassari. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della posizione e delle condizioni dei veicoli. Per estrarre i feriti dall’abitacolo è servito un lungo intervento.

I tre sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per circa due ore.

Solo cinque giorni fa, sulla stessa strada, l’incidente mortale costato la vita a Luigi Pala, 43enne sassarese ma originario di Usini. La vittima si era dovuta fermare perché la propria macchina era finita in panne.

(Unioneonline/v.f.)

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