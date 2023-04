«In questi anni i disagi non sono mancati e molte vie sono spesso rimaste al buio per cause di forza maggiore e che nessuno poteva prevedere. L’amministrazione ha assegnato l'appalto di concessione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, per l’esecuzione dei lavori di adeguamento ed efficientamento energetico del Comune di Ittiri».

Lo fa sapere il comune amministrato dal sindaco Antonio Sau che annuncia una svolta: «Chi vive in una via in cui l’illuminazione pubblica si interrompe può ricorrere al numero verde. Il Comune informa dell’avvenuta attivazione di questo utile numero verde, gratuito, per la segnalazione dei guasti».

L’Amministrazione ed Enel Sole hanno infatti attivato il servizio per la segnalazione di eventuali lampade non funzionanti, situazioni di pericolo e reclami.

«Un servizio fondamentale per la cittadinanza. Perché sarà certo l’intervento tempestivo della ditta specializzata. Quando si comporrà il numero verde, basterà indicare la via e il numero civico interessati dal malfunzionamento per attivare la mobilitazione di Enel Sole. Il servizio sarà attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno - aggiungono dal comune -. Provvede alla raccolta delle segnalazioni di guasti o malfunzionamenti della rete di illuminazione pubblica cittadina e all'organizzazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione necessari. Le etichette - concludono gli amministratori - per il censimento degli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale sono utili per gestire la pianificazione della manutenzione ordinaria, straordinaria dell’impianto e per dare l’opportunità al cittadino di segnalare, al comune o alla ditta che si occupa della manutenzione, eventuali guasti».

