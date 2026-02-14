La Asl di Sassari attiva la struttura semplice dipartimentale di Neurologia all’ospedale di Alghero. Dal 2 marzo i cittadini potranno prenotare le visite specialistiche attraverso il Cup, con impegnativa del medico di base. In questi giorni sono in corso i lavori di allestimento degli ambulatori al terzo piano dell’ospedale Marino, negli spazi adiacenti all’Endocrinologia. Per la prima volta gli ospedali algheresi avranno un servizio dedicato alla Neurologia, inserito nella rete assistenziale del territorio e considerato strategico anche in vista del riconoscimento del DEA di primo livello. La struttura potrà contare su tre professionisti che, nell’immediatezza, garantiranno le consulenze ospedaliere per i reparti e per il Pronto soccorso, riducendo i trasferimenti verso Sassari e Ozieri. Dal 2 marzo partirà anche l’attività ambulatoriale rivolta all’utenza esterna, con diagnosi e terapia delle principali patologie neurologiche croniche e complesse, tra cui sclerosi multipla, malattie infiammatorie del sistema nervoso periferico e disturbi correlati al long Covid. Attivi l’ambulatorio di neurologia generale, quello per la terapia dell’emicrania con i nuovi anticorpi monoclonali e l’ambulatorio dedicato al long Covid. A breve è prevista anche l’apertura del laboratorio di elettroencefalografia per degenti ed esterni e dell’ambulatorio per la sclerosi multipla. Soddisfatta la capogruppo del Pd Gabriella Esposito. <L’ospedale di Alghero avrà finalmente un reparto di neurologia. È una conquista storica, perché non abbiamo mai avuto un servizio dedicato>, dice Esposito e poi aggiunge, <un grande passo avanti verso il DEA di primo livello che contempla la neurologia tra i reparti essenziali. Segnaliamo con soddisfazione questi nuovi servizi per i pazienti, mantenendo sempre la necessaria vigilanza>.

