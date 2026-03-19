Puntare sulla viabilità e la sicurezza stradale attraverso la realizzazione di infrastrutture moderne ed efficienti: questo l’obiettivo del Comune di Ittiri che ha ottenuto nuove risorse per migliorare la rete viaria cittadina. L’amministrazione continua l'opera di ammodernamento e messa in sicurezza delle proprie strade, grazie ad un progetto esecutivo presentato alla Regione Autonoma della Sardegna, per il quale si è aggiudicato un finanziamento di mezzo milione di euro destinato alla manutenzione straordinaria del centro abitato. L’intervento prevede nuove asfaltature con interventi mirati sulle principali vie di collegamento. Per la sicurezza stradale si procederà con il ripristino del manto stradale per una circolazione più fluida e sicura. Infine si restituisce alla città più decoro e un paese più curato e funzionale per tutti i cittadini. Un risultato che si pone in perfetta continuità con la vasta campagna di bitumazione portata avanti negli ultimi anni, che ha già permesso di riqualificare la quasi totalità della rete viaria cittadina.

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