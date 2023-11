Anche il comune di Ittiri avrà il suo l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale. L'inizio del servizio è stato fissato per il 21 novembre.

Nell'Ascot, dedicato esclusivamente ai cittadini privi di medico di medicina generale, residenti nel comune, sarà possibile richiedere prescrizioni mediche, visite, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari , certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.

L’Ascot di Ittiri sarà attivo nelle giornate di martedì e mercoledì, presso i locali della Guardia Medica, istituiti presso l’Ospedale Alivesi, il martedì, dalle 11 alle 16 e mercoledì, dalle 9 alle 14

Il Distretto di Alghero, Coros, Villanova e Meilogu, comunica inoltre che, a breve, un nuovo medico di medicina generale assumerà l’incarico provvisorio di assistenza Primaria nell’ambito 2.2, (Ittiri-Villanova – Monteleone Rocca Doria – Romana – Puttifigari).

Per lo stesso ambito, l'Asl di Sassari fa sapere che è in fase di pubblicazione la manifestazione di interesse per l’assegnazione di un incarico di sostituzione della durata di tre mesi, conseguente all’assenza per malattia di un Medico di medicina generale.

