È tutto pronto, a Ittireddu, per la seconda mostra regionale dell'asino di razza sarda.

Una due giorni che inizierà sabato 29 aprile alle 9 con la sistemazione animali seguita, alle 9.30, dalla spazzolata e dalla conduzione dell'asino destinata ai bambini. Alle 10 è in programma l'inaugurazione della Mostra Regionale dell’Asino di razza Sarda e la rassegna delle razze asinine ed equine autoctone della Sardegna.

Alle 10.30 si terrà un incontro su "Psicologia dell'asino, i quattro caratteri dell'asino, dinamiche di branco, cenni di addestramento".

Alle 11.30 è in programma un secondo incontro su "La Valutazione delle razze asinine ed equine della Sardegna".

Alle 12.30 spazio alla sfilata delle razze Asinine ed equine autoctone della Sardegna

Alle 15 ci sarà un terzo incontro, stavolta dedicato a "La figura del Cavalcante nella tipologia di allevamento brado di asini e cavalli, gestione dei branchi, maneggiamento degli animali sdomi per la microchippatura dei puledri nati dell'anno e vari trattamenti per il loro benessere".

Alle 16 ultimo evento di giornata sulla "Corretta gestione dell'asino, alimentazione e cure di routine zoccoli, denti, spazi di movimento".

Domenica 30 aprile, alle 9.30, sarà ripetuta la spazzolata e la conduzione dell’asino per i bambini seguita, alle 10.30, dalla sfilata delle razze Asinine ed equine autoctone della Sardegna.

Alle 11 si terrà il concorso dell’Asino di razza Sarda. L'atto finale dell'evento saranno le premiazioni che si terranno alle 12.30.

