Manca ormai poco, a Ittireddu, alla quattordicesima rassegna folk regionale "Dae su Logudoro a su Campidanu" organizzata dal gruppo folk "Santu Jagu" con il sostegno del comune, della Regione Autonoma della Sardegna, della Pro loco e dell'amministrazione provinciale.

Un'occasione per festeggiare anche i quarantuno anni di attività del gruppo, nato nel 1982 e che prende il nome dal santuario campestre intitolato a San Giacomo, compatrono del paese, che viene festeggiato il 24 e 25 luglio. Nel corso degli anni, i componenti hanno portato avanti un attento lavoro per valorizzare le tradizioni locali e il vestiario.

Domani 1 luglio, a partire dalle 18, ci sarà la sfilata dei gruppi folk per le vie del paese, con Cantos e Ballos in carrela. La partenza è fissata da via Europa.

Alle 22, in piazza Giovanni XXIII, ci sarà l'esibizione del tenore "Santu Gavinu" di Illorai, del coro di Ittireddu, dell'associazione "Sos Tintinnatos" di Siniscola e dei gruppi folk Associazione culturale e foklore di Lanusei, "Nostra Signora di Talia" di Olmedo, "San Paolo" di Monti, "San Gemiliano" di Sestu, "Gruppo folk di Orani", "Lungoni 1970 di Santa Tersa Gallura.

La serata sarà presentata da Guido Satta.

